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مقتل وإصابة مهاجرين في حادث مرور بتركيا

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جدة - عمرو شويل اسطنبول- الخليج 365:

لقي عدد من المهاجرين غير النظاميين حتفهم وأُصيب آخرون في حادث مرور وقع بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

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وحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، اصطدمت حافلة صغيرة كانت تقل مهاجرين غير نظاميين بجدار، في مدينة مريتش بالولاية، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها.

ولقي عدد من المهاجرين حتفهم بينما أُصيب آخرون بجروح جراء الحادث، وفق المعلومات الأولية، دون تحديد أعداد.

وتوجهت إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف وطواقم من الدرك.

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