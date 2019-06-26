الان تتابع روحاني لماكرون: إيران لا تسعى إلى الحرب مع أي دولة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده لا تسعى للحرب مع أي دولة ولا حتى مع الولايات المتحدة كما أفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) الأربعاء.
وقال روحاني لماكرون في اتصال هاتفي إن ايران ليس لديها أي مصلحة في زيادة التوتر في المنطقة ولا تسعى الى الحرب مع أي دولة بما يشمل الولايات المتحدة” كما ذكرت الوكالة.
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