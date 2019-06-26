بات تنظيم الحمدين محاصرا أمام المحافل الحقوقية الدولية بسبب انتهاكاته في حق العمالة الوافدة، لاسيما العاملون في مشروعات مونديال الدم الذي تستضيفه الدوحة في 2022، ودخلت المنظمات الحقوقية غير الحكومية على خط الأزمة، بعدما رصدت انتهاكات دوحة الفساد بحق الوافدين، وسط مطالبات بتدخل دولي لوقف الأعمال الإجرامية التي تمارس ضد العمال.

وعقب أيام من صدور تقارير دولية، وتحقيقات صحفية موثقة تثبت تورط دويلة قطر في تعذيب العمال الوافدين لديها، وعم منحهم رواتبهم، ومنعهم من السفر، كشفت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وهي مؤسسة إقليمية، غير هادفة للربح، مقرها مصر، عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في قطر.

وقال المنظمة في مداخلة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن النظام القطري يمارس شتى أنواع التعذيب ضد الوافدين العاملين في مشروعات البنى التحتية الخاصة بكأس العالم 2022، واصفة الأمر بالمأساة.

وكشفت المؤسسة عن الانتهاكات التي يرتكبها النظام القطري بحق العمال الأجانب واللاجئين في كلا البلدين، في إطار جلسات الدورة 41 للمجلس، والتي بدأت أعمالها أمس الإثنين في جنيف، والمقرر استمرارها حتى 12 يوليو القادم.

ولفتت المؤسسة انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها حالة حقوق الإنسان في كل من دولتي قطر وتركيا، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع العمال الأجانب واللاجئين والتي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقالت إن العمال الأجانب يعيشون في قطر، في ظل نظام إقصاء وعزله دون أي حماية لحقوق الإنسان، ويجبرون على العمل لمدة 14 ساعة يوميًا تحت أشعة الشمس الحارقة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية.

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ومن جهته أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن السلطات القطرية تمارس كل أساليب الرق والعبودية، ضد العمال الأجانب، حيث يتعرضون للتمييز العنصري والاستغلال والإساءة من جانب أصحاب العمل، هذا إلى جانب إقامتهم في معسكرات مكتظة بالبشر وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي.

وأشار خلال المداخلة إلى إن عدد الوفيات بين العمال الأجانب والتي تتعلق بأعمال بناء منشآت كأس العالم فقط، وصل إلى ما يقارب 1800 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 7000 عامل بحلول موعد بدء كاس العالم 2022.

ولفتت المؤسسة إلى أن تعامل النظام القطري مع العمال لا يختلف كثيرا عن ممارسات حليفه التركي، حيث يعيش اللاجئون السوريون أوضاع مأسوية بالمدن التركية، ولا توفر الحكومة التركية سبل العيش لهم، ولا يحصلون على السكن والرعاية والصحية، والتعليم لأطفالهم.

وقال إن أنقرة تمارس جرائم ترقى لجرائم ضد الإنسانية بحق اللاجئين تتمثل في حالات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى بلدانهم، حيث تتجاهل تركيا قانون اللاجئين وتجبر الآلاف على العودة لمواجهة ويلات الحرب، كما تفرض السلطات التركية قيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين.

ودعت ماعت المجتمع الدولي لضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل ضمان حقوق العمال الأجانب، واللاجئين في كل من قطر وتركيا، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل يبحث أسباب الوفيات بين صفوف العمال الأجانب في قطر.