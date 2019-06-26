"الحرية والتغيير" السودانية تعلن رسميا قبول المبادرة الإثيوبية

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، قبولها للمبادرة الإثيوبية، مشيرة إلى أن ذلك يعني نقلة كبيرة في تحقيق أهداف الثورة.
والجمعة، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن الرأي الغالب حول المبادرة الإثيوبية هو قبولها، وذكر القيادي عمر الدقير أن "أغلب القيادات قبلت المبادرة، والإعلان سيكون السبت للبدء في تنفيذها على الأرض".
والخميس، تسلمت قيادة المعارضة السودانية مبادرة مكتوبة من الوساطة الإثيوبية الأفريقية تتصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.
وقال مصدر مطلع إن "المبادرة حملت مقترح منح المدنيين سبعة مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للعسكريين بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية".
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