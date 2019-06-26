أشار رئيس شركة أرامكو أمين بن حسن الناصر إلى ان "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدشن اليوم توسعة مصفاة إس اويل بتكلفة 4.2 مليار دولار في كوريا الجنوبية".
ولفت أمين بن حسن الناصر في حديث لـ"العربية" إلى انه "هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز". وقال: " رفعنا درجة الاستعداد لضمان موثوقية الإمدادات".
ولفت رئيس أرامكو إلى انه "تكيفنا عبر تاريخ أرامكو مع أزمات عالمية دون أن تتأثر إمدادتنا، ولدينا القدرة على التصدير من الخليج العربي والبحر الأحمر".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أرامكو: تكيفنا عبر التاريخ مع أزمات عالمية دون أن تتأثر إمداداتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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