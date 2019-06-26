رئيس أرامكو: تكيفنا عبر التاريخ مع أزمات عالمية دون أن تتأثر إمداداتنا

أشار رئيس شركة ​أرامكو​ أمين بن حسن الناصر إلى ان "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدشن اليوم توسعة مصفاة إس اويل بتكلفة 4.2 مليار دولار في ​كوريا الجنوبية​".

ولفت أمين بن حسن الناصر في حديث لـ"العربية" إلى انه "هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر ​مضيق هرمز​". وقال: " رفعنا درجة الاستعداد لضمان موثوقية الإمدادات".

ولفت رئيس أرامكو إلى انه "تكيفنا عبر تاريخ أرامكو مع أزمات عالمية دون أن تتأثر إمدادتنا، ولدينا القدرة على التصدير من ​الخليج العربي​ و​البحر الأحمر​".