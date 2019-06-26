أبو سليمان: الإغراء المالي لن يقنعنا بأن نغيرنا فكرنا من التوطين

أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ أن "هناك إجماعا وطنيا على رفض التوطني"، مشددا على أن "لا الإغراء المالي أو غيره سيقنعنا بأن نغيرنا فكرنا وكافة القوى السياسية ضد ​التوطين​".

ودعا أبو سليمان في حديث اذاعي الى أن "نتعلم العبرة مما حصل مع الفلسطينيين وأن نتكل على أنفسنا بموضوع ​النازحين السوريين​"، مشيرا الى أن "النازحين يجب أن يعودوا الى يوريا بأسرع وقت ولا يجب أن ننتظر الأجانب أو ​الدول المانحة​"، لافتا الى "أننا كقوات طرحنا خطة وقدمناها للحكومة ونطلب بحثها بأسرع وقت لأخذ القرار اللازم لتفعيل العودة بأسرع وقت".

وعن موقف "​القوات​" من ​التعيينات​، شدد على أن "موقفنا وضاح، نحن مع إعتماد معيار الكفاءة وإعطاء كل مواطن ومواطنة حق الوصول الى الوظيفة التي يريدها، ولا نطالب بمراكز لنا"، مبينا أن "هناك قوى سياسية تؤيد طرح القوات ونتأمل أن تحصل التعيينات وفق آلية شفافة ولا يكون هناك محسوبيات".