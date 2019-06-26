رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان "هناك توافق على التعيينات ولكن العملية الديمقراطية ستأخذ مجراها"، نافيا الحديث "عن محاصصة في اطار التعيينات، وفرض اسماء من أحد على أحد"، مبديا "حرص الجميع على تمثيل كل المكونات ".
وشدّد الحجار في حديث اذاعي على "ان كل المرشحين لديهم الكفاءات للترشح وليس الكتل هي التي ترشح بل هي تؤيد المرشحين، والتي من الطبيعي يكون لجميع الكتل رأي في الاسماء المطروحة،" واعتبر الحجار من جهة اخرى، ان "العلاقة الجيدة بين المستقبل والاشتراكي يشوبها اليوم تباينات في وجهات النظر بالمساءل المطروحة على الساحة السياسية، وليس خلافات، ولكن التراشق الاعلامي غير محبب بيننا، وتيار المستقبل لم يكن يوما مبادرا في التراشق الاعلامي"، لافتا الى "الدور التوفيقي الذي يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري وممارسته دور الجامع بين الافرقاء السياسيين كافة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: هناك توافق بين الافرقاء على التعيينات وليس محاصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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