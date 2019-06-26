قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل رعى الذكرى السنوية لإستشهاد 6 جنود من الكتيبة الإسبانية

رعى قائد القطاع الشرقي في ​قوات اليونيفيل​، الجنرال رافييل كولومير مارتينيز، الذكرى السنوية الـ12 لإستشهاد 6 جنود مظليين من ​الكتيبة الإسبانية​ في إنفجار إستهدف آليتهم على طريق ​مرجعيون​ ​الخيام​، تم خلاله وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري للشهداء في مكان العملية. وذلك بحضور قائد وكبار ضباط الكتيبة الإسبانية وقائد ​اللواء​ السابع في ​الجيش اللبناني​ العقيد سيمون زغيب، وعزف الجنود الإسبان موسيقى لحن الموتى.

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