هزة أرضية ثانية بقوة 6.7 درجة تضرب أقصى شرق روسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الروسية وقوع هزة أرضية ثانية بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر في أقصى شرق روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة.
ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات أو حدوث أضرار، أو خطر ضرب أمواج مد عاتية "تسونامي" المنطقة بعد الزلزال.
هذا وضربت أمس هزة أرضية بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.
وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.
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