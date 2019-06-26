هزة أرضية ثانية بقوة 6.7 درجة تضرب أقصى شرق روسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الروسية وقوع ​هزة أرضية​ ثانية بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر في أقصى شرق ​روسيا​ خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

ولم ترد ​تقارير​ عن سقوط إصابات أو حدوث أضرار، أو خطر ضرب أمواج مد عاتية "​تسونامي​" المنطقة بعد الزلزال.

هذا وضربت أمس هزة أرضية بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في ​المحيط الهادئ​، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.