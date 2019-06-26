شربل: سلاح حزب الله هو الذي يجعل إسرائيل خائفة ويمنع التوطين

علق الوزير السابق ​مروان شربل​، على مؤتمر ​البحرين​، قائلا: "​صفقة القرن​ بدأت باليحرين لتحديد السعر، ولكن على العرب أن ينتبهوا أنه بعد الصفقة سيكون هناك صفعة للعرب"، مشددا على أن "الفلسطيني هو الخاسر الأول من هذه الصفقة والخاسر الثاني هو ال​لبنان​ي، لأن ثمنها هو ​التوطين​".

ورأى شربل في حديث اذاعي أنه "اذا حصل توطين لبنان سيخسر أكثر بكثير من المبالغ التي سيحصل عليها"، معتبرا أن "هناك إستغلالا لحالة ​الفقر​ و​العجز​ الإقتصادي الذي نعاني منه، والذي يمكن أن نخرج منه إذا أوقف السياسيون "تعبئة الجيوب" منذ التسعينات".

وأكد أن "سلاح ​حزب الله​ هو الذي يجعل ​إسرائيل​ خائفة ويمنع التوطين، لأن الخاسر الاكبر منه هو الشيعي لأن أغلب ​المخيمات الفلسطينية​ موجودة في المناطق الشيعية، بينما المسيحي مغلوب على أمره"، مشددا على أنه "بدون سلاح وبدون قوة التوطين سيفرض".