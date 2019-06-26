شربل: سلاح حزب الله هو الذي يجعل إسرائيل خائفة ويمنع التوطين

علق الوزير السابق مروان شربل، على مؤتمر البحرين، قائلا: "صفقة القرن بدأت باليحرين لتحديد السعر، ولكن على العرب أن ينتبهوا أنه بعد الصفقة سيكون هناك صفعة للعرب"، مشددا على أن "الفلسطيني هو الخاسر الأول من هذه الصفقة والخاسر الثاني هو اللبناني، لأن ثمنها هو التوطين".
ورأى شربل في حديث اذاعي أنه "اذا حصل توطين لبنان سيخسر أكثر بكثير من المبالغ التي سيحصل عليها"، معتبرا أن "هناك إستغلالا لحالة الفقر والعجز الإقتصادي الذي نعاني منه، والذي يمكن أن نخرج منه إذا أوقف السياسيون "تعبئة الجيوب" منذ التسعينات".
وأكد أن "سلاح حزب الله هو الذي يجعل إسرائيل خائفة ويمنع التوطين، لأن الخاسر الاكبر منه هو الشيعي لأن أغلب المخيمات الفلسطينية موجودة في المناطق الشيعية، بينما المسيحي مغلوب على أمره"، مشددا على أنه "بدون سلاح وبدون قوة التوطين سيفرض".
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