نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن قائد القوة الجوفضائية ب​الحرس الثوري الإيراني​ البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة قوله إن "​الولايات المتحدة​ لن تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية"، مشددا على ان "لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد بالحرس الثوري: واشنطن لن تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.