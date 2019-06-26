ماكرون أكد لروحاني ضرورة تعاون الجميع لتخفيف التصعيد في المنطقة

أكّد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، خلال اتصال هاتف مع الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، "ضرورة تعاون الجميع لتخفيف التصعيد في المنطقة"، لافتًا إلى أنّ "​فرنسا​ سعت على الدوام لديمومة ​الاتفاق النووي​ وإقناع جهات التفاوض الأُخرى بخاصة ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وشدّد على "وجوب العمل في مسار ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها، عبر تطوير التعاون الثنائي والعمل على توفير مصالح دولها عبر إدارة الظروف".