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ماكرون أكد لروحاني ضرورة تعاون الجميع لتخفيف التصعيد في المنطقة

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أكّد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، خلال اتصال هاتف مع الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، "ضرورة تعاون الجميع لتخفيف التصعيد في المنطقة"، لافتًا إلى أنّ "​فرنسا​ سعت على الدوام لديمومة ​الاتفاق النووي​ وإقناع جهات التفاوض الأُخرى بخاصة ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وشدّد على "وجوب العمل في مسار ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها، عبر تطوير التعاون الثنائي والعمل على توفير مصالح دولها عبر إدارة الظروف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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