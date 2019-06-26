أونروا: تعهدات بـ110 ملايين دولار ونخشى توقف العمليات بغزة

أعلن مفوض ​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ "أونروا" ​بيير كرينبول​، خلال مؤتمر صحفي بمقر ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، أن "دول أعضاء بالأمم المتحدة تعهدت بتقديم 110 ملايين دولار لميزانية وكالة "أونروا" هذا العام"، معربًا عن خشيته من "ألا تتمكن أونروا من تقديم مساعداتها الغذائية لنحو مليون فلسطيني في ​قطاع غزة​ "ما لم تتسلم تمويلًا إضافيًا على وجه السرعة".

وأوضح كرينبول أن "​الاتحاد الأوروبي​ وبريطانيا كانا من أكبر الجهات التي تعهدت بتقديم دعم مالي"، لافتًا إلى أن "التعهدات، التي جاءت خلال مؤتمر "إعلان التبرعات المالية أمر مشجع للغاية".

ورأى "أننا بحاجة ماسة وعاجلة إلي تمويل إضافي لكي لا تتوقف خدماتنا الرئيسية وهي تقديم المساعدة الغذائية لنحو مليون فلسطيني في قطاع غزة"، معربًا عن أمله في "تجاوز الأزمة بالقول "أنا علي يقين من قدرتنا على حشد الموارد المالية لعملياتنا هذا ما يحدث معنا كل عام".

يذكر أن في 2018 أوقفت ​واشنطن​ دعمها المالي للأونروا المقدر سنويًا بـ 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونًا مطلع العام ذاته، ما تسبب في أزمة مالية للوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن "أونروا" تأسست بقرار من ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، ​الضفة الغربية​، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.