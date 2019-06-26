التايمز: كوشنر حول افتتاح قمة المنامة إلى ورشة عمل

اعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن "مستشار الرئيس الأميركي لشؤون ​الشرق الأوسط​ ​جاريد كوشنر​ حول افتتاح قمة المنامة إلى ورشة عمل لاستعراض وعود الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين والتأكيد على أن ​الولايات المتحدة​ تسحب تأييدها الطويل عبر الإدارات السابقة لحل الدولتين الذي كان مطروحا كخيار لا حياد عنه لتسوية الصراع في الشرق الأوسط".

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