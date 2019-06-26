تراجع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 500 ليرة والمازوت 400 ليرة

واصلت أسعار المحروقات انخفاضها، حيث تراجع سعر صفيحتي ​البنزين​ الـ95 والـ95 أوكتان 500 ليرة والديزل 400 ليرة. وبموجب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة حددت الاسعار كالتالي: بنزين 98 اوكتان: 25700 الف ليرة. بنزين 95 اوكتان: 25000 ليرة والديزل: 17200 ليرة.

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