دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي وفاة حاتم وعبدالرحمن في حادث سير تثير ضجة في وفاة حاتم وعبدالرحمن في حادث سير تثير ضجة في السعودية

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل واسع مع خبر وفاة شابين يدعيان عبدالرحمن وحاتم.

وعبر هاشتاج #حاتم_و_عبدالرحمن_في_ذمة_الله على موقع تويتر، قال ناشطون أن الشابين، وهما أبناء عمومة، توفيا إثر حادث سير، يوم الأحد الماضي، حيث انحرفت سيارة باتجاههما، ولم ينجحا تفاديها، مما أدى إلى انقلاب سيارتهما، ووفاتهما بعدها.

فيديو: ابن محمد نجم يتهم فنان كوميدي شهير بالتسبب في وفاة والده alqiyady 1 فيديو: ابن محمد نجم يتهم فنان كوميدي شهير بالتسبب في وفاة والده

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وبحسب ما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمت الصلاة على الشابين، حاتم بن يحيى بن محفر وعبدالرحمن بن أحمد بن يحيى آل حماس، يوم الإثنين، في جامع بني جابرة.

وأضافوا قائلين أن الشاب عبدالرحمن كان لاعبًا رياضيًا في نادي أحياء عسير، كما أشاروا إلى أنه هو ابن أخت نجمي السوشيال ميديا التوأمين محمد وعبدالله الشهراني.

© alqiyady وفاة حاتم وعبدالرحمن في حادث سير تثير ضجة في السعودية

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ولم يتسن لموقع القيادي التأكد من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.المزيد:

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