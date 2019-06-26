شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإعادة النظر فى الأسئلة وشروط القبول بالمدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب مناقشة عامة حول اشتراطات القبول فى المدارس الخاصة، وضرورة أن يكون هناك مقياس ومعيار محدد لاختبار الطفل، خاصة وأن الاختبارات الهدف منها معرفة درجة ذكاء الطفل وقدرة استيعابه.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقابلات الشخصية بالمدارس الخاصة بها العديد من الأسئلة التى وصفها البعض غير المنطقية سواء تلك المتعلقة حول ماركة السيارة، او المصيف، النادى المشترك فيه العائلة، وما إلى ذلك من الأسئلة البعيدة عن المنظومة التعليمية، والتى جعلت بعض المدارس تخرج عن السرب.
وطالب عضو البرلمان، بوضع قواعد وآليات واشتراطات محددة حول طبيعة ما يتم خلال المقابلات الشخصية للأطفال والتى يتم بناء عليها تحديد قبول الطفل من عدمه، على أن يراعى مستوى الطفل التعليمى والذكاء وما إلى ذلك وعدم التطرق للأسئلة التى لا محل لها من الإعراب.
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