شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "خطة البرلمان" يطالب بحصر الأصول غير المستغلة ووقف التعدى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاستفادة بالأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية لتعزيز موارد الموازنة العامة للدولة ومنع التعدى على هذه الممتلكات.

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وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل ودقيق لكافة الأصول غير المستغلة التابعة للهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، وهل هناك تعديات على بعضها، وبحث كيفية الاستفادة من هذه الأصول فى النهوض وتطوير الشركات او الهيئات التابعة لها.

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وأوضح أمين سر اللجنة، أن هناك بعض الهيئات الخاسرة وعلى الرغم من ذلك تمتلك أصول غير مستغلة كفيلة بإعادة هيكلة هذه الهيئات ووضعها على الطريق الصحيح شريطة أن يتم الاستفادة منها وذلك من خلال وضع خطة تهدف لتحقيق الهدف المنشود.

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