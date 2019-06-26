محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيري نادلر، الثلاثاء، أن المحقق الخاص روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس في 17 يوليو.
وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد أصدروا أمر استدعاء يدعو لمثول مولر أمامهم.
وكتب نادلر عبر تويتر: "يسرني أن أعلن أن المحقق الخاص روبرت مولر سيدلي بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب ولجنة الاستخبارات في جلسة مفتوحة يوم 17 يوليو، طبقا لأمر استدعاء صدر هذا المساء".
وسيجيب مولر علنا ، للمرة الأولى، عن أسئلة حول تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر مولر يوافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول تحقيقه الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.