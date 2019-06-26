مولر سيدلي بشهادته أمام الكونجرس بشأن التدخل الروسي

أعلنت لجنتا القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء أن المدعي الأميركي الخاص السابق روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته علناً في 17 يوليو المقبل بشأن تقريره حول التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية عام 2016.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف على تويتر أن "روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس بموجب مذكرة استدعاء".

وأضاف شيف "هاجمت روسيا ديموقراطيتنا لتساعد في فوز ترامب الذي رحّب بهذه المساعدة واستخدمها، وكما قال مولر هذا يجب أن يجعل كل أميركي يشعر بالقلق، وسيتاح الآن لكل أميركي أن يسمع بشكل مباشر من مولر".

وأكد رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن مولر سيدلي بشهادته "في جلسة مفتوحة".

وحدد تقرير مولر الذي نشر في إبريل اتصالات عديدة بين حملة ترامب الانتخابية وأشخاص روس مرتبطين بالكرملين، بالإضافة إلى أدلة على محاولة الرئيس في مناسبات مختلفة إعاقة التحقيق.

وقال مولر في أول تصريح له حول التحقيق في 29 مايو إن نظم وزارة العدل القديمة منعته من توجيه الاتهام إلى ترامب، على الرغم من وجود 10 محاولات عرقلة محتملة على الأقل قام بها الرئيس.

وأشار مولر الى أن عدم توجيه الاتهام إلى ترامب لا يعني تبرئته، واضعاً الكرة في ملعب الكونجرس الذي يملك صلاحيات دستورية ومسؤولية في متابعة القضية.

وقال نادلر وشيف في بيان مشترك "لقد طالب الأميركيون بالاستماع مباشرة الى المدعي الخاص حتى يتمكنوا من فهم ما قام هو وفريقه بفحصه وكشفه وتحديده بشأن هجوم روسيا على ديموقراطيتنا".

وقضى مولر ما يقرب من عامين في التحقيق، وتوصل إلى أنه لا توجد أدلة كافية على مؤامرة، لكن حملة ترامب رحبت وتوقعت أن تستفيد انتخابياً من معلومات مسروقة تم نشرها بجهود روسية.

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