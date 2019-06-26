حالة الطقس: موجة الحر تتواصل والحرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة في جميع المناطق بحيث تتجاوز درجة الحرارة منتصف الثلاثينيات في الجبال العالية نهارا، مع ساعات المساء والليل يبقى الجو حارا في معظم المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية عربية.

بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث يعود الطقس ليصبح صيفيا حارا نسبيا في الجبال وحارا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت، وتكون درجة الحرارة فوق معدلاتها بحوالي درجتين في معظم المناطق، في حين تعود الأجواء للاعتدال ليلاً في الجبال وإلى الدفء في باقي المناطق، أما الرياح فتكون شمالية غربية رطبة معتدلة السرعة، وتتحول إلى نشطة أحيانا خصوصا في ساعات الليل في المناطق الجبلية.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، لتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الجو سيكون صافيا وحارا نسبيا في وقت الظهيرة ولطيف ومنعش في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، يوم السبت، ويسود جو صيفي عادي في المناطق الجبلية وحارة نسبيا إلى حار في المناطق السهلية وحار جدا في الأغوار. ليلا يسود جو منعش وطفيف. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الأحد، يسجل ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية عادية في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ويسود جو حار في المناطق السهلية والمنخفضة وجو حار جدا في الأغوار والبحر الميت. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.