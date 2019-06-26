الان تتابع البنتاجون: مقتل اثنين من عناصر الجيش الأمريكي في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 7:21 ص, 26 يونيو 2019 م التعليقات: 0 لم يتم الكشف عن ملابسات مقتل الجنديي واشنطن- الخليج 365: ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن اثنين من عناصر الجيش قتلا في أفغانستان.وأضافت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن اسمي القتيلين لن يتم الكشف عنهما قبل 24 ساعة من إشعار أقاربهما.ولم يتم الكشف عن ملابسات مقتل الجنديين.

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