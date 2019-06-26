شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي السوداني: نقبل المناصفة في «السيادي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، واس (الخرطوم)

أعلن المجلس العسكري في السودان، أنه لا يمانع المناصفة مع قوى إعلان الحرية والتغيير في تشكيلة المجلس السيادي. وقال في تصريحات له أمس (الثلاثاء)، إن المبعوث الأمريكي اقترح عدم إجراء انتخابات خلال عام، وقد عبرنا له عن مخاوفنا من سيطرة قوى التغيير على المجلس التشريعي، لافتا إلى أن المجلس الحاكم تلقى أكثر من 20 مبادرة لكننا نفضل ما توافقت عليه قوى التغيير.

وقد تمكنت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر محملة في عربة كانت في طريقها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، قادمة من ولايات كردفان غرب السودان.

وقال رئيس دائرة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني اللواء عبدالقادر حسان في تصريح له أمس (الثلاثاء)، إن قوة تابعة للجهاز نجحت في القبض على العربة التي استخدمت لتهريب السلاح، وهي شحنة من أسلحة القرنوف والكلاشنكوف وكمية من الذخائر، مؤكدا جاهزية جهاز الأمن والمخابرات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة المواطنين ومحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة من تجارة البشر وتهريب السلاح.

من جهة أخرى، قالت صحيفة الانتباهة السودانية أمس إن محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في العاصمة الخرطوم سيجري بثها على الهواء مباشرة. وأوضح المصدر أن البشير سيحاكم في الخرطوم على كافة الجرائم المتهم بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أبرزها تهمة الإبادة في إقليم دارفور.