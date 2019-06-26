الجمهورية:الكتل الينابية الكبرى توافقت على أسماء أعضاء المجلس الدستوري

علمت "​الجمهورية​"، أن "​الكتل النيابية​ الكبيرة توافقت على ترشيح الاسماء الآتية لعضوية ​المجلس الدستوري​: ​طنوس مشلب​ (للمقعد الماروني) رئيساً للمجلس الدستوري، أنطوان بريدي للمقعد الأرثوذكسي، ​رياض ابو غيدا​ للمقعد الدرزي، ​عوني رمضان​ للمقعد الشيعي، ​أكرم بعاصيري​ للمقعد السنّي".

وفيما استبعدت مصادر قضائية وسياسية عبر "الجمهورية" استكمال تعيين بقية اعضاء المجلس الخمسة الآخرين في جلسة ​مجلس الوزراء​ غداً، بدليل أنّ هذه الجلسة ستنعقد في السراي الحكومي، وستستكمل البت بمئة بند تبقت من جدول اعمال الجلسة السابقة، وأضيف اليها 41 بنداً جديداً. ومن ابرز البنود: طلب ​وزارة الدفاع الوطني​ تأمين بعض مستلزمات ​الجيش​، طلب ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ دعم زراعة القمح والشعير، طلب ​وزارة الاتصالات​ إصدار طابع بريدي تذكاري خاص ب​القمة العربية​ التنموية الاقتصادية والاجتماعية، طلب ​وزارة الزراعة​ منع تسجيل واستيراد بعض الأدوية الزراعية، طلب ​وزارة الثقافة​ إرسال قطع قماشية مكتشفة في مغارة عاصي الحدث و​وادي قاديشا​ للترميم والعرض في سويسرا.