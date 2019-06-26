بو حبيب: لا أهمية مباشرة لمؤتمر البحرين وللإجتماع الثلاثي على لبنان

اعتبر سفير ​لبنان​ السابق في واشنطن ​عبدالله بو حبيب​ أن "الإجتماع الثلاثي غير المسبوق، الذي انعقد في ​اسرائيل​، هو دعاية انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، فكل من ​أميركا​ و​روسيا​ تؤيّدان عودته الى منصبه الحالي في ​الانتخابات​ المزمع إجراؤها في أيلول المقبل"، مؤكدا أن "لا مقررات مهمة ستنعكس مباشرة على لبنان".

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" لفت بو حبيب الى "رسالة مباشرة، أهميتها أنّ نتانياهو جمع الى طاولته الروس والأميركان". أمّا بالنسبة الى مؤتمر ​البحرين​، والذي يتناول الشق الاقتصادي لتمويل "​صفقة القرن​"، فأكّد بوحبيب أن "لا أهمية مباشرة لهذا المؤتمر على لبنان، طالما أنّ هناك إتفاقاً كاملاً بين اللّبنانيين على عدم توطين ​اللاجئين​ مهما كانت الاغراءات قوي"، مشددا على أن "الموضوع لن يُطرح على طاولة ​مجلس الوزراء​، لأنّ هناك جهات في الحكومة لا تريد ان تختلف مع ​الولايات المتحدة الاميركية​، لكن الإتفاق ضمنياً موجود ولبنان لم ولن يوافق على صفقة القرن".