الجميل: نؤيد أي مبادرة لتحقيق السلام ونرفض أي مشروع لتوطين اللاجئين

اكّد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ لصحيفة "الجمهورية"، "تأييد أي مبادرة لتحقيق السلام في المنطقة"، مشدداً على "رفض أي مشروع لتوطين ​اللاجئين الفلسطينيين​ والسوريين في ​لبنان​". ولفت الجميل الى أن "اي مشروع للتوطين لن يمرّ لأنّه مناقض للدستور ولأنّه سيُجابه بإجماع لبناني خلافاً لما كان الأمر عليه قبل الحرب، وبالتالي فإن المزايدة هي في غير مكانها"، مشددا على أن "المطلوب اليوم استعادة ​الدولة​ لقرارها ليتمكن ​اللبنانيون​ عبر دولتهم من ​تقرير​ مصيرهم".

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