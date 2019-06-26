مصادر الوطني الحر للأخبار: قرار بعدم التدخل بملف رئيس بلدية الجية

ذكرت مصادر لصحيفة "الأخبار" أن "الناشطين المعارضين في بلدية ​الجية​ اعربوا عن إستيائهم من تدخل النائب ​ماريو عون​ لمصلحة رئيس بلدية الجية ​جورج القزي​، المتهم بجرائم اخت الاستياء لاس وهدر أموال عامّة وقبول رشى"، مشيرة الى أن "هذا وصلت أصداؤه إلى قيادة ​التيار الوطني الحر​".

وفي هذا السياق، أكدت مصادر التيار أن "هناك قراراً بعدم تغطية هذا الملف، وأن ما قام به عون لا يمثل موقف التيار".

وفيما أكّدت مصادر ​حزب الله​ و​حركة أمل​ "ترك الأمر للقضاء في انتظار اتضاح كل المعطيات"، أشارت مصادر في ​تيار المستقبل​ الى أن قرار الادعاء "صدر بناءً على معطيات موجودة لدى ​القضاء​، وما حصل يدلّ على أنّ التيار لم يتدخل لعرقلة الملف كما كان يُشاع".