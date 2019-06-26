ذكرت مصادر لصحيفة "الأخبار" أن "الناشطين المعارضين في بلدية الجية اعربوا عن إستيائهم من تدخل النائب ماريو عون لمصلحة رئيس بلدية الجية جورج القزي، المتهم بجرائم اخت الاستياء لاس وهدر أموال عامّة وقبول رشى"، مشيرة الى أن "هذا وصلت أصداؤه إلى قيادة التيار الوطني الحر".
وفي هذا السياق، أكدت مصادر التيار أن "هناك قراراً بعدم تغطية هذا الملف، وأن ما قام به عون لا يمثل موقف التيار".
وفيما أكّدت مصادر حزب الله وحركة أمل "ترك الأمر للقضاء في انتظار اتضاح كل المعطيات"، أشارت مصادر في تيار المستقبل الى أن قرار الادعاء "صدر بناءً على معطيات موجودة لدى القضاء، وما حصل يدلّ على أنّ التيار لم يتدخل لعرقلة الملف كما كان يُشاع".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر للأخبار: قرار بعدم التدخل بملف رئيس بلدية الجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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