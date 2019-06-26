القاضي ابراهيم: المستندات تؤكد وجود جرائم ارتكبها رئيس بلدية الجية

أكّد المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "المعطيات والمستندات الموجودة في حوزة ​النيابة العامة​ الماليّة، تؤكد وجود جرائم ارتكبها رئيس بلدية ​الجية​ ​جورج القزي​، والادعاء عليه لم يأتِ من فراغ. والمطلوب أن يأتي للدفاع عن نفسه أمام ​القضاء​"، موضحاً أن "غيابه عن استدعاء محافظ ​جبل لبنان​، أثار الشكوك وساهم في الدفع نحو الملاحقة القضائية".

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