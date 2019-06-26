العربية: ولي العهد السعودي يصل إلى عاصمة كوريا الجنوبية سول

أفادت قناة "العربية" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصل إلى عاصمة كوريا الجنوبية سول.
وكان المكتب الرئاسي الكوري أعلن أن بن سلمان سيزور سول لعقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، على أن تستغرق الزيارة يومين، يتم خلالها مناقشة سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، لتشمل قطاعات صناعية جديدة من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الصديقة للبيئة والصحة والدفاع.
وتعد هذه أول زيارة لولي عهد سعودي إلى كوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وليا للعهد آنذاك بزيارة البلاد، وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمصدر الأول للنفط الخام لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
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