مولر سيدلي بشهادته أمام الكونغرس حول التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية

اعلنت لجنتا القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الاميركي الثلاثاء أن المدعي الأميركي الخاص السابق ​روبرت مولر​ وافق على الإدلاء بشهادته علنا في 17 تموز المقبل بشأن تقريره حول التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف على تويتر أن "روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بموجب مذكرة استدعاء". واضاف شيف "هاجمت ​روسيا​ ديمقراطيتنا لتساعد في فوز ترامب الذي رحّب بهذه المساعدة واستخدمها. وكما قال مولر

هذا يجب أن يجعل كل أميركي يشعر بالقلق، وسيتاح الآن لكل أميركي أن يسمع بشكل مباشر من مولر". وأكد رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن مولر سيدلي بشهادته "في جلسة مفتوحة".

وقدج حدد تقرير مولر الذي نشر في نيسان، اتصالات عديدة بين حملة ترامب الانتخابية واشخاص روس مرتبطين بالكرملين، بالإضافة إلى أدلة على محاولة الرئيس في مناسبات مختلفة إعاقة التحقيق.

مولر في أول تصريح له حول التحقيق في 29 ايار إن نظم وزارة العدل القديمة منعته من توجيه الاتهام الى ترامب، على الرغم من وجود 10 محاولات عرقلة محتملة على الأقل قام بها الرئيس. وأشار مولر الى أن عدم توجيه الاتهام إلى ترامب لا يعني تبرئته، واضعا الكرة في ملعب الكونغرس الذي يملك صلاحيات دستورية ومسؤولية في متابعة القضية.