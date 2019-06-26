المحكمة العليا في البرازيل ترفض طلبا للإفراج عن الرئيس السابق دا سيلفا

رفضت المحكمة العليا في ​البرازيل​ طلبا للإفراج عن الرئيس السابق اليساري المسجون لويس ايناسيو ​لولا دا سيلفا​ بينما تنظر المحكمة فيما اذا كان القاضي الذي أدانه متحيزا في هذه القضية.

وصوّتت المحكمة بغالبية 3 قضاة مقابل 2 لإرجاء النقاش حول ما اذا كان وزير ​العدل​ سيرجيو مورو محايدا أم لا عندما أدان لولا للمرة الاولى عام 2017 ثم رفض استئنافا لإطلاق سراحه.