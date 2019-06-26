المحكمة العليا في البرازيل ترفض طلبا للإفراج عن الرئيس السابق دا سيلفا

رفضت المحكمة العليا في البرازيل طلبا للإفراج عن الرئيس السابق اليساري المسجون لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بينما تنظر المحكمة فيما اذا كان القاضي الذي أدانه متحيزا في هذه القضية.
وصوّتت المحكمة بغالبية 3 قضاة مقابل 2 لإرجاء النقاش حول ما اذا كان وزير العدل سيرجيو مورو محايدا أم لا عندما أدان لولا للمرة الاولى عام 2017 ثم رفض استئنافا لإطلاق سراحه.
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