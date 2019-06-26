المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ قرابة 20 ألف مهاجر وسط صحراء النيجر منذ 2016

أعلنت ​المنظمة الدولية للهجرة​ التابعة للأمم المتحدة "أنّها أنقذت منذ نيسان 2016 قرابة عشرين ألف مهاجر إفريقي في صحراء ​النيجر​، كانوا متوجّهين إلى ​أوروبا​ عن طريق ليبيا بشكل رئيسي".

وأوضحت أنّ "في 15 حزيران، أُنقذ 406 مهاجرين بينهم سبع نساء وأربعة أطفال كانوا عالقين في الصحراء الكبرى"، مبيّنةً أنّ "من بين المهاجرين الّذين تمّ إنقاذهم مؤخّرًا، مواطنون من 14 دولة في غرب ​إفريقيا​، بما في ذلك ​غينيا​ كوناكري ومالي و​ساحل العاج​".

ويتمّ إيواء الناجين في مراكز استقبال تابعة للمنظمة الدولية للهجرة، حيث يحصلون على طعام وإسعافات طبيّة أوليّة ودعم نفسي واجتماعي.