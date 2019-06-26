"السكة الحديد" ترفع أسعار إيداع أمانات الركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم: أعلن محمود ماهر، مدير إدارة المبيعات بالسكة الحديد، زيادة رسوم إيداع الأمانات الخاصة بالركاب داخل محطات السكة الحديد اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. وقال "ماهر"، في تصريحات لمصراوي، إن نظام إيداع الأمانات يسهل للراكب إيداع حقيبته ومتعلقاته الشخصية بمحطات السكة الحديد والتي يوجد بها دواليب عليها أقفال ويحتفظ الراكب بالمفتاح لحين عودته واسترداد متعلقاته. وأضاف: "فى حالة فقدان مفتاح الدولاب الخاص بالراكب يتكفل بدفع قيمة القفل وباقي التكاليف المترتبة على ذلك". وتتباين زيادة الأسعار، وفقا لمدة إيداع الأمانات والتى تبدء من يوم إلى 5 أيام. وجاءت الأسعار كالآتي: Advertisements - اليوم الأول: مقابل الإيداع 10 جنيهات. - اليوم الثانى: الإيداع 15 جنيها. - اليوم الثالث: الإيداع 20 جنيها. - اليوم الرابع: 30 جنيها. - اليوم الخامس: الإيداع 40 جنيها.

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