اليوم.. "العربي للمياه" يعقد اجتماعه الـ 13 بجامعة الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، اليوم الأربعاء، اجتماعه الثالث عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال الدكتور جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالقطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع سيناقش عددًا من البنود منها: متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والذي صدر عن المجلس الوزاري العربي للمياة في دورته العاشرة والتي عقدت بدولة الكويت في 2/5/2018 والطلب من الدول العربية التي تنفذ فيها مشاريع من قبل منظمات أو بجهد وطني في اطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية تقديم تقرير حول مدى التقدم المحرز في عملية التنفيذ على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس في الاجتماع التالي، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياة والصادر في نفس الاجتماع السابق والتحضير العربي للمنتدي العالمي التاسع للمياة 2021 بالسنغال.

كما سيناقش في الاجتماع المبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياة والغذاء في الدول العربية وأنشطتها وسوف يعرض أيضًا البند الخاص بـ"جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه".