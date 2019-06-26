اليوم.. رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في المنتدى الإقتصادي العربي الألماني وذلك في إطار زيارته لألمانيا والتي بدأها الأحد الماضي بزيارته لمدينة شتوتجارت الألمانية.

ووصل رئيس مجلس الوزراء، أمس، إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارته الحالية لدولة ألمانيا الاتحادية، والتي استهلها بزيارة مدينة شتوتجارت، وذلك برفقة وزراء "الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، الاتصالات، التجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر في ألمانيا، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحادي الغرف التجارية والصناعات.

تأتي أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر؛ لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.