انتقادات لاذعة من ضاحي خلفان لـ صفقة القرن

انتقد ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، صفقة القرن، متمثلة في "ورشة البحرين الاقتصادية"، قائلاً- في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء "كيف توهم ترامب أنه بالمال سيقوم بصفقة بيع وشراء لأراض عربية".
وأضاف ضاحي خلفان، أن ما ظهر من ترامب ما هو إلا تفكير تاجر لا إيمان لديه بحب الأرض، مؤكدًا أن القادة العرب سيبلغون وفد ترامب بما
وأكد ضاحي خلفان رفضه لصفقة القرن قائلاً "دعوا فلسطين محتلة إلى قيام الساعة ولا تركعوا لضغوطات أيا كان من قادة الدول المسيرة بأوامر الأيادي الخفية".
وأفاد ضاحي خلفان بأن القادة العرب سيقولون لصفقة القرن "لا لاستقطاع الأراضي لكي يكون نتنياهو راضياً".
وشدد ضاحي خلفان على أن
وخلال تغريدة له قال إن الإعلام الإسرائيلي يقول: "سيأتي العرب للحوار بشأن صفقة القرن صاغرين، وإلا ستزول عروشهم وكروشهم"، هذه الكبرياء وهذا الغرور وهذا الاستخفاف بالامة من بضعة جماعات متصلفة متعجرفة يجب ألا يمر دون الرد عليه بقوة.
وأشاد رئيس شرطة دبي السابق بمقاطعة الفلسطينيين للصفقة، مؤكدا أن تلك المقاطعة خطوة صحيحة، حيث لا يجوز المساومة على وطن.
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