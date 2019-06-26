التحالف العربي: القبض على أمير داعش في اليمن

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي في اليمن الملقب بـ«أبو أسامة المهاجر»، في عملية نوعية ناجحة نُفِّذت في الداخل اليمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن «العملية تمّت بالتعاون بين القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية، وأُلقي خلالها أيضاً القبض على المسؤول المالي لداعش وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباح يوم الأحد 3 يونيو (حزيران) الحالي، بعد مراقبة مستمرة لأحد المنازل أثبتت وجودهم مع 3 نساء و3 أطفال».

وأضاف العقيد المالكي أن «التحالف اتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لحماية المدنيين خلال تنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية، وكذلك سلامة النساء والأطفال الموجودين بالمنزل».

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القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن



وأشار إلى أن «العملية استمرت 10 دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم»، مؤكداً أنه «لم يُصب أيٌّ من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية للمدنيين»، مبيناً أنه «تمت مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، وأجهزة اللابتوب وكومبيوتر، ومبالغ مالية مختلفة العملات، وأجهزة إلكترونية، وأجهزة GPS، وأجهزة اتصال) وغيرها من المضبوطات».

وبيّن العقيد المالكي أن «هذه العملية تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين السعودية واليمن لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية»، كما أنها «تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله».

وشدد على «استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد داعش وبالتعاون مع حلفائه لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب»، منوهاً إلى أن «مسار التحقيق يقتضي الحفاظ على باقي التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم»، لافتاً إلى أنه «سيتم الإعلان عن بقية التفاصيل في حينه».

