القضاء البرازيلي يرفض طلبا للإفراج عن الرئيس الأسبق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت المحكمة العليا في البرازيل، الأربعاء، طلبا للإفراج عن الرئيس الأسبق المسجون حاليا لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بينما تنظر المحكمة فيما إذا كان القاضي الذي أدانه متحيزا في هذه القضية.
وصوّتت المحكمة بغالبية 3 قضاة مقابل 2 لإرجاء النقاش حول ما إذا كان وزير العدل سيرجيو مورو محايدا أم لا عندما أدان لولا للمرة الأولى عام 2017 ثم رفض استئنافا لإطلاق سراحه.
لولا كان يحظى بشعبية كبرى خلال فترتين رئاسيتين امتدتا من 2001 إلى 2010، وحكم عليه في يوليو/تموز الماضي بالسجن بعد إدانته بالفساد في أكبر فضيحة في البرازيل عرفت باسم "مغسل السيارات".
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