مصر تبدأ محاكمة الإرهابي هشام عشماوي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت السلطات المصرية محاكمة الإرهابي هشام عشماوي في 5 قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيا.
عشماوي هو أخطر إرهابي مطلوب لدى القاهرة، ألقى الجيش الليبي القبض عليه إثر عملية مداهمة تمت في درنة في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وتسلمته السلطات المصرية من ليبيا قبل نحو شهر.
ونقلت وسائل إعلام مصرية من بينها صحيفة "الأهرام" عن مصادر، الثلاثاء، أن تلك القضايا تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد ٥٤ من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، موضحة أن المحاكمة تتم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بإعادة محاكمته حضورياً في هذه القضايا أمام القضاء العسكري.
وكانت السلطات المصرية تسلمت في مايو/أيار الماضي من الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي الذي ألقي القبض عليه في حي المغار بمدينة درنة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو يرتدي حزاما ناسفا، وذلك بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبي لمحاكمة عشماوي المتورط في 17 عملية إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري.
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