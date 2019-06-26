البرازيل: محكمة ترفض طلبا للإفراج عن لولا دا سيلفا

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برازيليا: رفضت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء طلبا للإفراج عن الرئيس السابق اليساري المسجون لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بينما تنظر المحكمة فيما اذا كان القاضي الذي أدانه متحيزا في هذه القضية.

وصوّتت المحكمة بغالبية 3 قضاة مقابل 2 لإرجاء النقاش حول ما اذا كان وزير العدل سيرجيو مورو محايدا أم لا عندما أدان لولا للمرة الاولى عام 2017 ثم رفض استئنافا لإطلاق سراحه.

