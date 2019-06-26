شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان": الحكومة وعدت بدراسة مشكلات مستثمرى مدينة بدر وحلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هالة أبو السعد عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنها بحثت ملف مشكلات مستثمرى مدينة بدر فى لقاء لها أمس فى مقر مجلس الوزراء، ووجدت اهتمام بالغ من جانبهم، مشيرة إلى أنهم وعدوا بدراسة الأمر وسيكون هناك خطوات على الأرض خلال الفترة المقبلة، فى ضوء المذكرة التى أرسلتها النائبة بتفاصيل الملف منذ أسبوعين.

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وأضافت "أبو السعد" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة ستنظم تحرك آخر بمجرد إنتهاء اللجنة الوزارية التى أوصت اللجنة بتشكيلها لمتابعة المستجدات على الأرض، بمشاركة هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، والشركة القومية للغاز والكهرباء، لكتابة تقرير آخر تمهيداً لإرساله لرئيس البرلمان والجهات المعنية.

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وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقدت اجتماعها منذ أيام برئاسة النائب محمد كمال مرعى، للاستماع إلى مشكلات مستثمرى منطقة مدينة بدر، وعرض عدد من المستثمرين، مشكلاتهم بأن نحو 650 مصنعا متضرر فى هذه المنطقة، وأن الدولة طرحت أراضى استلموا بعضها فى 2017، بدون مرافق أو طرق ممهدة لتلك المنطقة، وأنهم اضطروا لبناء مصانع على نفقتهم الخاصة، ومياه لمحاولة بدء العمل فى هذه المصانع، دون أى دعم من الحكومة.

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