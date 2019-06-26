الخارجية الموريتانية تستدعي سفراء السنغال ومالي وجامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (أ ش أ):

استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، مساء الثلاثاء، سفراء كل من السنغال ومالي وجامبيا.

وقال وزير الخارجية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تصريح للتليفزيون الموريتاني فجر اليوم الأربعاء، إنه أبلغ السفراء الثلاثة بوجود موقوفين من بلدانهم خلال حملة اعتقالات شملت الذين شاركوا في عمليات التهريب والنهب والفوضى التي شهدتها موريتانيا خلال اليومين الماضيين.

كان وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبدالله قد أعلن، اعتقال 100 أجنبي كانوا يشاركون في عمليات شغب ونهب وتخريب بالعاصمة نواكشوط.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن الوضع تحت السيطرة وأن الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار البلاد.