أبل تطرح نسخة تجريبية من "IOS 13" لجميع مستخدميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة أبل الأمريكية، نسخة تجريبية من نظام تشغيلها الجديد "آي أو إس 13" لجميع مستخدميها.

ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، تستعد "أبل" لإطلاق التحديث الجديد لنظامها التشغيلي "آي أو إس 13" في شهر سبتمبر المقبل، ويأتي مع الكثير من الميزات، مثل الوضع الداكن على مستوى النظام؛ وتطبيق الصور المعاد تصميمه؛ وتخصيصات Memoji الجديدة.

وطرحت الشركة النسخة التجريبية الثانية للمطورين من "آي أو إس 13" و"آيبود أو إس 13" الأسبوع الماضي، وتظهر النسخة التجريبية للمستخدمين مشابهة للنسخة التجريبية الثانية للمطورين.

وعلى عكس النسخة التجريبية للمطورين، فإن النسخة التجريبية المتاحة لجميع المستخدمين قابلة للتنزيل بدون الحاجة إلى حساب مطور، واشتراك قيمته 99 دولارًا.

ولتجربة النسخة التجريبة، يتوجب عليك التوجه إلى موقع "https://beta.apple.com/sp/betaprogram"، والضغط على زر "تسجيل" للإنضمام إلى البرنامج.

Advertisements

وبعد ذلك يمكنك تنزيل ملف الإعداد، وهو ملف صغير الحجم يُخبر جهاز "آيفون" أو "آيباد" بجلب النسخة التجريبية العامة، والتعامل معها بشكل مشابه لتحديثات النظام العادية.

ويمكن تنزيل ملف الإعداد من متصفح سفاري على جهاز "آي أو إس" بشكل مباشر، أو نقله إلى الجهاز باستخدام ميزة "AirDrop"، ومن ثم إعادة تشغيل الجهاز والتوجه إلى تطبيق الإعدادات، ثم "عام" ثم "تحديث البرامج"، وسيبحث جهازك عن تحديثات ويعلمك بوجود "آي أو إس 13"، انقر على تحميل وتثبيت.

وينصح بالقيام بالنسخ الاحتياطي لمحتويات جهازك قبل أي تحديث، ويزداد الأمر أهمية عندما يتعلق بالبرامج التجريبية، وقيامك بهذه الخطوة يضمن لك استعادة جهازك وضعه الأصلي وإلغاء تثبيت "نسخة بيتا" إذا حدث شيء خاطئ.

جدير بالذكر أن هذه الطريقة لا تؤثر على إمكانية حصول الجهاز تلقائيًا على النسخة النهائية من "آي أو إس 13" و"آيبود أو إس 13" في شهر سبتمبر، وحذف ملف الإعداد.

ويتاح "آي أو إس 13" في هواتف "آيفون إكس، إكس إس ماكس، إكس آر، آيفون 8، 8 بلس، 7، 7 بلس، 6 إس، 6 إس بلس، إس إي"، بالإضافة إلى الجيل الجديد من أجهزة "آيبود".