متظاهرون يلقون حجارة وديناميت على القصر الرئاسي في كوستاريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): ألقى متظاهرون في كوستاريكا حجارة وديناميت على القصر الرئاسي، ليل الثلاثاء/الأربعاء. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الاحتجاجات تأتي رفضا لمشروع قانون يتعلق بالضرائب. وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء ذلك.

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