وكالات - نقلت وكالة أنباء "فارس" عن علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم، الثلاثاء 25 جوان 2019، قوله إن إيران ستتخذ في السابع من جويلية خطوات جديدة لتقليص إلتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وذكر شمخاني أن الدول الأوروبية الموقعة على الإتفاق لم تفعل ما يكفي لإنقاذه. ويلزم الاتفاق إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني : طهران تتخذ خطواتٍ جديدة لتقليص إلتزامها بالإتفاق النووي في 7 جويلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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