مسؤول إيراني : طهران تتخذ خطواتٍ جديدة لتقليص إلتزامها بالإتفاق النووي في 7 جويلية

وكالات - نقلت وكالة أنباء "فارس" عن علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم، الثلاثاء 25 جوان 2019، قوله إن إيران ستتخذ في السابع من جويلية خطوات جديدة لتقليص إلتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وذكر شمخاني أن الدول الأوروبية الموقعة على الإتفاق لم تفعل ما يكفي لإنقاذه. ويلزم الاتفاق إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.