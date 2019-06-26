مقتل واصابة خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية بانفجار جنوبي كركوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كركوك(العراق)- (د ب ا): قتل ضابط وأصيب 4 آخرين من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة جنوبي كركوك 350 كم شمالي بغداد. وقال اليوم الثلاثاء العميد فتاح الخفاجي من قيادة شرطة كركوك في تصريح صحفي "إن عبوة زرعها عناصر بتنظيم داعش إنفجرت لدى مرور دورية للشرطة الاتحادية بين طريقي ناحية الرشاد وقضاء داقوق جنوبي كركوك أدت إلى مقتل ضابط برتبة ملازم وإصابة أربعة آخرين من عناصر الشرطة " .

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