المركز الروسي: روسيا ترفض اتهامات ضرب أهداف في إدلب عشوائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أليكسي باكين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترفض رفضا قاطعاً الاتهامات حول ضربات عشوائية ضد أهداف في إدلب.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن باكين قوله ، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، : "نلاحظ باستمرار التغطية الأحادية الجانب للأحداث في منطقة إدلب من قبل عدد من الدول التي تتهم سوريا وروسيا بتصعيد التوترات، وفي الوقت نفسه تغض الطرف عن فظائع الجهاديين والأنشطة الإرهابية في المحافظة. نحن نرفض رفضا قاطعا جميع التصريحات حول الطبيعة العشوائية للضربات التي تشنها القوات الحكومية على الأهداف في إدلب".

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، روسيا وتركيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق الاستقرار للوضع في إدلب، مؤكداً مجدداً "قلقه العميق إزاء تصعيد الأعمال القتالية في ادلب".

يذكر أن بقايا تنظيم جبهة النصرة تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه، من خلالها، متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وكان الجيش السوري قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الاستراتيجيتين.