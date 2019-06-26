النمسا تحقق في مؤامرة اغتيال محتملة ضد نائب المستشار النمساوي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (د ب أ):

أكد مكتب المدعي العام في فيينا اليوم الثلاثاء، التحقيق في مؤامرة اغتيال محتملة كانت تستهدف نائب المستشار النمساوي السابق والسياسي اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه الذي استقال من منصبه بعد أن وقع في فضيحة فساد أسقطت الحكومة.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام لوكالة الأنباء النمساوية " ايه بي ايه" :"في الوقت الحالي ، لم يتم إثبات الشكوك بأدلة داعمة ".

وقالت متحدثة باسم محكمة في فيينا للوكالة ذاتها إنه لم يتم اعتقال المشتبه به.