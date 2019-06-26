وكيل صحة الوادي الجديد: ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها في واحة الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أغذية وحلويات وخضروات وعصائر فاسدة قبل بيعها في الأسواق بمركز الفرافرة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، ضبط 54 كيلو جرام أغذية وفواكه وخضروات وحلويات منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مشتركة بين إدارة الطب الوقائي بالمديرية بقيادة الدكتور صلاح محمد علي، وكيل المديرية، والجهات الأمنية، بمركز الفرافرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت "مشرف"، أن المديرية تكثف حاليًا حملات الطب الوقائي المتمثلة في التفتيش علي الأغذية تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في مراقبة جودة المعروضات من السلع بالأسواق والمحلات التجارية.

وتابعت، إن الحملة جرى تنفيذها من خلال إدارة الطب الوقائي بإشراف الدكتور صلاح محمد على، وتفتيش الأغذية وإدارة الفرافرة الصحية، بقيادة الدكتور علي حسن علي، مدير الإدارة، وعضوية حمادة سيف النصر زكي مراقب أول أغذية بالإدارة الصحية بالفرافرة.