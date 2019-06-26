مجلس النواب الأمريكي يصوت في يوليو على صفقات سلاح مع السعودية يدعمها ترامب

قال ستيني هوير، ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس النواب، للصحفيين أمس الثلاثاء إن المجلس سيصوت على 22 قرارا برفض صفقات الأسلحة عندما يستأنف انعقاده في واشنطن في التاسع من يوليو تموز بعد انتهاء عطلة يوم الاستقلال الأسبوع المقبل.

وأعلن ترامب في مايو أيار أنه سيمضي قدما في 22 صفقة أسلحة مع السعودية والإمارات بقيمة

8.1 مليار دولار ليتفادى بذلك عملية مراجعة يجريها الكونجرس بإعلانه حالة طوارئ بسبب إيران.

ويمثل الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب غالبية داخل مجلس الشيوخ لكن عددا منهم انضم إلى الديمقراطيين في دعم القرارات الاثنين والعشرين يوم 20 يونيو حزيران. ويمثل كل قرار صفقة

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أسلحة.

كما من المتوقع أن يصدق مجلس النواب على القرارات حيث يمثل الديمقراطيون غالبية أعضائه.

وعلى الرغم من أنهم لم يحشدوا الدعم الكافي لمواجهة حق النقض الذي هدد ترامب باستخدامه، فإن داعمي القرارات قالوا إنهم يبعثون برسالة مهمة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى السعودية وترامب.

ويصوت مجلس النواب الأمريكي الشهر المقبل على مبيعات أسلحة للسعودية بمليارات الدولارات بعدما صوت مجلس الشيوخ برفضها رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض.